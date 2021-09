L’ira di Messi: “Siamo qui da 3 giorni e ce lo dicono ora?”

lunedì 06 Settembre 2021.

L’ira di Messi: “Siamo qui da 3 giorni e ce lo dicono ora?”Il numero 10 argentino non trattiene la rabbia e lo stupore e si sfoga con gli avversari mentre il match a San Paolo è sospeso: “Hanno aspettato che iniziasse la partita per dirci che non potevamo giocare?”

