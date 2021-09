LIVE Us Open, Sinner si arrende a Zverev in tre set. Più tardi Berrettini-Otte

La Redazione24

,

lunedì 06 Settembre 2021.

LIVE Us Open, Sinner si arrende a Zverev in tre set. Più tardi Berrettini-OtteJannik perde 6-4 6-4 7-6 contro il campione olimpico. Non prima delle 21 Berrettini contro il tedesco che ha battuto Sonego e Seppi

