Lukaku-Saelemaekers, il Belgio va. Goleade per Spagna e Germania

Lukaku-Saelemaekers, il Belgio va. Goleade per Spagna e Germania Tre a zero dei belgi ai cechi. Dilagano spagnoli (4-0 alla Georgia) e tedeschi (6-0 all’Armenia). Tripletta di Bale nel 3-2 del Galles in Bielorussia. 7-1 della Polonia (a segno Linetty) a San Marino. La Bulgaria batte 1-0 la Lituania. Inglesi a punteggio pieno continua a […]

La Redazione24

,

lunedì 06 Settembre 2021.

