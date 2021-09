Mancini avvisa i suoi: “La palla non vuole entrare, ma serve più cattiveria”

Mancini avvisa i suoi: “La palla non vuole entrare, ma serve più cattiveria” Il tecnico a caldo: “È stata una partita dominata, abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere”. Chiellini positivo: “Ho visto passi avanti, a novembre ci prendiamo la qualificazione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24



lunedì 06 Settembre 2021.

