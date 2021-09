Scarcerato dopo 7 anni il figlio di Gheddafi: giocò con Perugia, Udinese e Samp

Il figlio di Gheddafi scarcerato dopo 7 anni: giocò con Perugia, Udinese e SampSaadi venne portato in Italia da Gaucci nel 2003. L’anno prima era diventato azionista della Juve. Era detenuto dal 2014 per crimini commessi contro i manifestanti nel 2011 e per l’uccisione nel 2005 dell’allenatore Bashir al-Rayani, accusa da cui venne assolto in […]

La Redazione24

,

lunedì 06 Settembre 2021.

