Van der Meyde: “Vi racconto il mio amico Dumfries, un buono che in campo ti ammazza”

Van der Meyde: “Vi racconto il mio amico Dumfries, un buono che in campo ti ammazza”L’ex nerazzurro racconta il suo connazionale: “Un giro in auto con lui e ho capito quanto sia umile. Conquisterà i tifosi, ma non viva nell’ombra di Hakimi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 06 Settembre 2021.

