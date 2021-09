Dal Santos alla Fifa, quanto affetto per Pelé. Ronaldo: “Lunga vita al Re”

Dal Santos alla Fifa, quanto affetto per Pelé. Ronaldo: “Lunga vita al Re”Tanti messaggi di vicinanza via social per la leggenda brasiliana dopo che ha annunciato di essersi sottoposto ad un’operazione per rimuovere un tumore continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 07 Settembre 2021.

Dal Santos alla Fifa, quanto affetto per Pelé. Ronaldo: “Lunga vita al Re”Tanti messaggi di vicinanza via social per la leggenda brasiliana dopo che ha annunciato di essersi sottoposto ad un’operazione per rimuovere un tumore

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA