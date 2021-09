Grande partecipazione alla 3^ Motolimpiade Città di Krimisa del Motoclub Achei Cirò Marina

Ben 384 iscritti distribuiti in entrambe le giornate, provenienti dalla Sicilia, la Basilicata, la Puglia, la Campania e motociclisti che addirittura sono arrivati dalla Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e Toscana

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 07 Settembre 2021.

“Il Motoclub Achei può vantarsi di essere stato l’unico Motoclub in Calabria affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana ad aver svolto il Motoraduno denominato III Motolimpiade Città di Krimisa, regolarmente inserito nel calendario dei motoraduni della federazione, sul suolo pubblico; questo grazie al lavoro svolto dal Motoclub in collaborazione con il Comune, le Associazioni presenti sul territorio, le forze dell’ordine e il contributo del CSV Calabriacentro per il tramite del consigliere Lucia Sacco, per il rispetto delle regole, per l’organizzazione degli eventi e in questo triste periodo storico le norme vigenti per limitare la diffusione del covid.”

E’ quanto ci ha dichiarato il presidente dello stesso Moto Club, Massimo Raffaele. All’indomani della manifestazione, facendo un resoconto di quanto avvenuto, lo stesso ha continuato a dire: “ Abbiamo avuto 384 iscritti distribuiti in entrambe le giornate, provenienti dalla Sicilia, la Basilicata, la Puglia, la Campania e motociclisti che addirittura sono arrivati dalla Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e Toscana, che hanno gareggiato per le sei classifiche: Motoclub più numeroso Regione Calabria, Motoclub più numeroso extra Regione Calabria, Conduttori Regione Calabria, Conduttori extra Regione Calabria, Passeggeri Regione Calabria e Passeggeri extra Regione Calabria. Si sono riempiti, ha continuato a dire, grazie al nostro evento gli Hotel e i B&B di Cirò Marina e dei paesi limitrofi, grazie al buon programma scelto dai membri del Motoclub Achei e la Giunta Comunale, che ci ha supportato e che ringraziamo. A contribuire alla buona riuscita anche le programmate visite al Museo Archeologico, alla Fontana del Principe e la Visita al Museo della Lince, che hanno ottenuto un buon successo come numero di presenze; inoltre la degustazione dei nostri vini e l’assaggio dei prodotti tipici cirotani offerti dai nostri sponsor sono stati un enorme successo. Il Motoclub Achei, oltre i trofei ai vincitori delle varie classifiche, hanno consegnato gli Attestati di Partecipazione a tutti coloro i quali sono intervenuti e, per incentivare le presenze dei motociclistici anche per ulteriori visite al nostro amato paese durante tutto l’arco dell’anno, hanno donato a tutti i partecipanti una bottiglia di vino Cirò DOC e la maglietta del motoraduno”. Due giorni con il rombo dei motori a fare da sottofondo a migliaia di curiosi e appassionati intervenuti ad ammirare le moto, i suoi personaggi e se la pioggia non ci fosse stata, sarebbe stata ancora di più da vivere.

