Guarda i colpi più belli del match tra Sascha e Jannik

La Redazione24

,

martedì 07 Settembre 2021.

Us Open, Sinner eliminato da Zverev: guarda i colpi più belliNella gara degli ottavi di finale del torneo di tennis dello Us Open, Jannik Sinner esce sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 6-4, 7-6. Guarda i colpi più belli del match

