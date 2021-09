Juve, c’è un McKennie da disciplinare. In campo e fuori

Juve, c’è un McKennie da disciplinare. In campo e fuoriUn’altra violazione delle norme anti-Covid, la passione per il cibo spazzatura, l’idea di Allegri di farne uno da 10 gol a stagione: l’americano in bilico tra esplosione e cessione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 07 Settembre 2021.

Juve, c’è un McKennie da disciplinare. In campo e fuoriUn’altra violazione delle norme anti-Covid, la passione per il cibo spazzatura, l’idea di Allegri di farne uno da 10 gol a stagione: l’americano in bilico tra esplosione e cessione

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA