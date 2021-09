Milonrunners, domato il “Toro Cozzante” alla 7° edizione della StraCassano

Ottimo successo alla StraCassano, che nel pomeriggio di sabato 28 agosto chiude un intenso mese di agosto per i podisti di tutta Calabria

La Redazione

Crotone,

martedì 07 Settembre 2021.

La corsa, valida per la 3^ prova del Campionato di Società Master su strada, si è svolta su un percorso di circa 10 km “dalla Foce del Crati, in riva allo Jonio, sulle orme del Toro Cozzante”, incastonato nella suggestiva cornice dei laghi di Sibari, con giro di boa all’interno del Parco Archeologico, attraversando anche alcuni segmenti in sterrato che insieme al forte vento e al sole ancora alto nel cielo, hanno aumentato considerevolmente il coefficiente di difficoltà per l’impegno degli atleti.

L’organizzazione della Polisportiva Magna Graecia ha soddisfatto i 150 partecipanti, che hanno assistito alla vittoria in scioltezza di Alberto Giungato del team Cosenza K42 col tempo di 33:04, precedendo Ahmed Semmah (Atletica Cosenza), con 33:28, e Marco Barbuscio (Marathon CS, 33:37). Tra le donne, davanti a tutte Verdiana Martucci della Atletica Siena in 45:19, seconda Faustina Bianco (Dojo Judo Running) in 45:55, completa il podio Stefania De Napoli (Cosenza K42) in 46:34.

La Milonrunners, premiata tra le altre società col maggior numero di atleti presenti alla partenza, ha confermato le attese della vigilia, ottenendo tempi e piazzamenti di valore. Il primo a tagliare il traguardo è Daniele Ermanno in 37:43, trasfigurato dallo sforzo e battendo anche i limiti del proprio fisico nella parte finale; lo segue Salvatore Blaconà in 39:05, leggermente più rilassato (sempre che così si possa dire) rispetto agli ultimi impegni; Gabriele Pizzuti lotta e chiude in 41:59, mostrando sempre ampi margini di potenzialità; danno spettacolo Domenico Fuoco e Raffaele Barretta, che accendono l’ultimo chilometro e arrivano in volata in 45:37; Salvatore Fico, in ripresa, è sempre lì, e segna 48:15; l’impresa di giornata è del Presidente Antonio Pizzuti che dà una prova esemplare di inossidabile tenacia e torna a correre con un 49:58.

Non può che esprimere soddisfazione la dirigenza della squadra, che con il sostegno sempre presente di Milon Bus porta in giro per la regione e per l’Italia i propri atleti in cerca di emozioni e condivisione di valori positivi.

















© RIPRODUZIONE RISERVATA