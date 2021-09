Chiesa e Sensi tornano a casa. Via libera a Bastoni

Chiesa e Sensi tornano a casa. Via libera a BastoniNiente da fare per lo juventino e il nerazzurro, che hanno lasciato il ritiro. Jorginho e Bonucci gli unici titolari per la terza gara di fila. Tribuna per Zaniolo ed Emerson continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Settembre 2021.

