Il messaggio shock di Ceballos: “Il Covid mi sta uccidendo, pregate per me”L’ex All Star, in Nba tra il 1990 e il 2001, sui social svela la sua battaglia col coronavirus continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 08 Settembre 2021.

Il messaggio shock di Ceballos: “Il Covid mi sta uccidendo, pregate per me”L’ex All Star, in Nba tra il 1990 e il 2001, sui social svela la sua battaglia col coronavirus

