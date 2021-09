Theo Hernandez si è ripreso la Francia: dallo sgarbo di Marbella al ritorno da titolare

Theo Hernandez si è ripreso la Francia: dallo sgarbo di Marbella al ritorno da titolareIl terzino rossonero nel 2017 fu chiamato dal c.t. dell’U21 Ripoll, ma non rispose alla convocazione per motivi di mercato, postando poi dall’Andalusia foto in piscina. La federazione non la prese bene. Ora Theo ha iniziato un nuovo cammino continua a […]

La Redazione24

,

mercoledì 08 Settembre 2021.

Theo Hernandez si è ripreso la Francia: dallo sgarbo di Marbella al ritorno da titolareIl terzino rossonero nel 2017 fu chiamato dal c.t. dell’U21 Ripoll, ma non rispose alla convocazione per motivi di mercato, postando poi dall’Andalusia foto in piscina. La federazione non la prese bene. Ora Theo ha iniziato un nuovo cammino

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA