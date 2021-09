Alcaraz si ritira, Auger Aliassime vola in semifinale

Alcaraz k.o. per un infortunio muscolare, Auger Aliassime vola in semifinaleIl 18enne spagnolo si ritira dopo aver perso il primo set e sotto 3-1 nel secondo. Per il canadese ora c’è Medvedev. Nella notte Djokovic-Berrettini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 09 Settembre 2021.

Alcaraz k.o. per un infortunio muscolare, Auger Aliassime vola in semifinaleIl 18enne spagnolo si ritira dopo aver perso il primo set e sotto 3-1 nel secondo. Per il canadese ora c’è Medvedev. Nella notte Djokovic-Berrettini

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA