Allegri perde Chiesa per Napoli: nessuna lesione, ma per precauzione non parte

Allegri perde Chiesa per Napoli: nessuna lesione, ma per precauzione non parteGli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno escluso complicazioni, ma per precauzione in accordo con lo staff si è deciso che salterà la trasferta di sabato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 09 Settembre 2021.

Allegri perde Chiesa per Napoli: nessuna lesione, ma per precauzione non parteGli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno escluso complicazioni, ma per precauzione in accordo con lo staff si è deciso che salterà la trasferta di sabato

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA