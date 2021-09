Consiglio comunale di Cirò: Approvato la soppressione passaggio a livello e approvato sovrappasso in località Marinella

Il Sindaco Paletta: “Con questo si sistemano i conti degli anni precedenti che a causa del FCDE ( fondo crediti dubbia esigibilita’) hanno creato non pochi problemi a tutti gli enti”

LaRedazione

Cirò,

giovedì 09 Settembre 2021.

Approvato dalla sola maggioranza il ripiano del disavanzo tecnico, disavanzo- ha detto il sindaco Francesco Paletta- derivante da un riaccertamento virtuale dei conti consuntivi 2015-2016-2017 e 2018 per rispondere alle ulteriori richieste della corte dei conti fatte con delibera n 16, è quanto. Nella rimodulazione fatta dall’ufficio finanziario, si è arrivati alla conclusione di un disavanzo tecnico di 980.000 da ripianare in 30 anni e con rate da 32.000 annue . C’è da precisare- prosegue Paletta- che già nel 2019 l’ente aveva deliberato di sistemare il disavanzo degli anni precedenti con tre annualità da 452.000 per gli anni 2019-2020-2021 ma la corte ha ritenuto di poterli spalmare in 30 anni . Con questo si sistemano i conti degli anni precedenti che a causa del FCDE ( fondo crediti dubbia esigibilita’) hanno creato non pochi problemi a tutti gli enti, per il mancato introito tributario. Approvato anche dalla sola maggioranza, contrari la minoranza, il rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.227, D.lgs. n. 26712000, in cui si è stabilito che debiti pregressi i piani di ripianamento prevedono, nel rendiconto 2020, il pagamento di una rata di 18 mila € per 10 anni, una 20 mila in 15 anni e una 32 mila in 30 anni. Sui due punti è intervenuto Natalino Figoli dell’uffizio finanziario, il quale riferiva che al 31 dicembre l’ente aveva un avanzo di fondo cassa di 1. 160.493,54, con residui attivi di 7.863.323 ed residui passivi di 3.168.065, e con un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 di 4.918.545.Si tratta di un avanzo di amministrazione frutto di una buona gestione politica ha detto il sindaco Francesco Paletta- permette prosegue- di programmare con tranquillità e pensare ad un piano di assunzione per sopperire ai pensionamenti, e posto fine, quindi, alla perenne anticipazione di cassa. Anche se l’ente chiude con un disavanzo di 207. 040,08 per spese covid vincolate e non spese. Per quanto riguarda invece il terzo punto sul Piano di zona per l’edilizia economica e popolare – non ci sono ha detto il sindaco disponibilita’ di aree e fabbricati da cedere in proprieta’ o in diritto di superficie per costruire nuove case popolari. In proposito il consigliere di minoranza Francesco Marino ha chiesto al primo cittadino di chiedere all’ATERP di poter ripristinare le case popolari in zona Cappella abbandonate, i quali sono diventati un ricettacolo di rifiuti , che potrebbero essere ripristinati accedendo a qualche bonus ha detto invece la vice sindaco Giovanna Stasi. Quarto punto all’odg l’approvazione progetto ferroviaria definitivo relativo al P.L. 194+201 jonica – soppressione passaggi – a livello per adeguamento e ve!ocizzazione linea in Localita’ Marinella, piano approvato visto che sarà costruito un sovrappasso a sinistra del passo preesistente, quasi nascosto dalla SS106 senza alcun impatto ambientale per il costo di 2.900.000. Mentre non è stato approvato il mega passaggio che FS prevedeva il costo di oltre 5 milioni di euro, per la località191+012 il cui impatto ambientale e paesaggistico sarebbe stato troppo evidente, progetto che sarà discusso nuovamente in una conferenza di servizi alla presenza di tutti gli attori interessati per trovare un nuovo progetto valido entro settembre. Anche un eventuale passaggio verso il parco ex blu-in è stato bocciato per le problematiche idrauliche presenti in zona che non lo permette. Sul quarto punto si è astenuta la minoranza.

Sovrappasso Marinella

© RIPRODUZIONE RISERVATA