Mida Achei Crotone: la dirigenza si rafforza. Caruso, ufficializzato il ruolo di Direttore Sportivo

Si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì scorso la riunione del board degli Achei che ha ufficializzato l’ingresso in dirigenza di cinque nuovi elementi

La Redazione

Crotone,

giovedì 09 Settembre 2021.

I cinque nuovi elementi assumono la carica di consiglieri nel consesso: Brugnano, De Gennaro, Falbo, Maresca e Varano.

I cinque, tutti con esperienza nel campo da football e da flag, hanno deciso di assumersi i delicati compiti della logistica e pianificazione (Brugnano, De Gennaro e Falbo), della gestione web e canali social (Maresca e Varano) e dei rapporti con la squadra di flag football femminile (Varano).

Alessio Maresca: “Supportare gli achei anche fuori dal campo è un onore ed un onere allo stesso tempo per me, così come immagino anche per gli altri dirigenti.

Il mio background da studente di informatica mi consentirà di sicuramente di prendermi carico della gestione dei canali social e web della squadra. Spero vivamente che il mio supporto possa aiutare a rendere più facile la gestione del team. Si prospetta un anno ricco di novità e darò il massimo per la squadra. Go achei!”

Sul piano tecnico, nella stessa sede, è stata ufficializzata l’assegnazione dell’incarico di direttore sportivo al Coach Francesco Caruso che, quindi, avrà ora la completa responsabilità della scelta degli assetti, delle strategie e degli obiettivi degli Achei.

Delio Morandi, V. Presidente: “In prima persona ho proposto di assegnare l’incarico di DS a coach Caruso. In realtà più che una vera e propria assegnazione, si tratta solo del formale riconoscimento del ruolo che Caruso svolge ormai già da tempo. A testimonianza di ciò vi è il fatto che non è stata necessaria nessuna discussione in seguito alla mia proposta, a conferma della stima che la dirigenza prova nei confronti di Caruso per il lavoro che porta avanti da quasi trent’anni.”

Gli Achei e le Athenas ripartiranno questo mese con le attività con una serie di open-day dedicati a chi vuole cimentarsi nella pratica del football americano e del flag football femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA