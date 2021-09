Milan-Lazio è anche Ibra contro Immobile, la sfida del gol

Milan-Lazio è anche Ibra contro Immobile, la sfida del golLo svedese in rossonero ha una media di un gol ogni 122 minuti, per Immobile uno ogni 117. Ma per assist e tiri fa meglio Ibrahimovic continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 10 Settembre 2021.

