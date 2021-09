Djokovic doma Zverev in 5 set: è a un passo dal Grande Slam

Djokovic doma Zverev in 5 set: è a un passo dal Grande SlamIl serbo in semifinale elimina il tedesco perdendo il primo set per il 4° match consecutivo, ma poi rimonta e s’impone al 5°. Domani contro Medvedev può completare il leggendario poker e centrare il 21° major, uno in più di Federer e Nadal […]

La Redazione24



sabato 11 Settembre 2021.

