Il calabrese Simone Iaquinta a Monza per il settimo round del Mondiale Porsche

Dopo il primo podio in carriera nel campionato Mondiale Porsche, il pilota calabrese Simone Iaquinta torna, a distanza di una settimana, al volante della Carrera 911 GT3 per il settimo round del Mobil 1 Supercup

Monza,

sabato 11 Settembre 2021.

Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort 2021

#16 Simone Iaquinta (I, Dinamic Motorsport SRL)

E dire che dopo l’incidente di Imola la stagione sembrava compromessa: invece, il driver due volte campione italiano è tornato con grinta e determinazione nel giro di pochissimo tempo. In questo weekend, l’appuntamento mondiale coincide con una gara casalinga, sull’affascinante e prestigioso circuito di Monza.

Sulla vettura della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina, Iaquinta cercherà di dare seguito all’ottima prova di Zandvoort, dove è riuscito a ottenere la medaglia di bronzo al fianco dei migliori esponenti dell’automobilismo internazionale.

“Sicuramente – ha commentato il pilota calabrese – il podio della settimana scorsa ci dà la carica giusta per questo weekend, ma comunque sappiamo che sarà difficile anche qui a Monza. Il livello è molto alto e bisognerà prima di tutto fare bene in qualifica per poter affrontare le gare con maggiore serenità”.

Il programma prevede, oltre alle prove, due manche di gara. Le prove libere si sono svolte oggi, dalle 12.30 alle 13.15. Domani, sabato 11 settembre, la sessione di qualifica inizierà alle 10,25 e si concluderà alle 10,55. Nel pomeriggio, semaforo verde per gara 1, dalle 18,20 alle 18,55. Domenica gara 2 si correrà dalle 12,30 alle 13,05. Diretta tv sul canale satellitare Sky Formula Uno, perché, come è noto, la Porsche Supercup segue tutte le gare della massima competizione automobilistica.

