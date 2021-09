Protesta contro CR7, aereo sorvola lo stadio con uno striscione: “Credo a Kathryn Mayorga”

Protesta contro CR7, aereo sorvola lo stadio con uno striscione: “Credo a Kathryn Mayorga”Nel giorno del ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford per il portoghese non c’è solo la gioia per la doppietta segnata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Settembre 2021.

