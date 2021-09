Psg, esordio con vittoria per Donnarumma: “Il Milan è il passato”

La Redazione24

,

sabato 11 Settembre 2021.

Psg, esordio con vittoria per Donnarumma: “Il Milan è il passato”Il portiere campione d’Europa ha giocato contro il Clermont nella partita vinta per 4-0. “Grazie per avermi sostenuto”, ha scritto su Instagram

