“Welcome back”: tifosi in delirio per la prima di CR7 all’Old Trafford

“Welcome back”: tifosi in delirio per la prima di CR7 all’Old TraffordSciarpe, maglie e gadget: ecco come i tifosi hanno accolto Cristiano Ronaldo al debutto in Manchester United-Newcastle continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Settembre 2021.

“Welcome back”: tifosi in delirio per la prima di CR7 all’Old TraffordSciarpe, maglie e gadget: ecco come i tifosi hanno accolto Cristiano Ronaldo al debutto in Manchester United-Newcastle

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA