Moto3 Aragon: vince Foggia e si rilancia nel mondiale. Acosta e Garcia caduti

La Redazione24

,

domenica 12 Settembre 2021.

Moto3 Aragon: vince Foggia e si rilancia nel mondiale. Acosta e Garcia cadutiIl pilota della Leopard trionfa in volata su Oncu per 41 millesimi e si porta in terza posizione in classifica dopo le scivolate dei primi due

