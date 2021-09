Samardzic, esordio col botto! Gol decisivo, colpo Udinese in casa Spezia

Il trequartista tedesco regala a Gotti la seconda vittoria in questo campionato. Seconda sconfitta consecutiva per i liguri

domenica 12 Settembre 2021.

