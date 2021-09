Bonucci: “Ritrovare l’umiltà degli anni vincenti. Giovani, questa maglia è diversa”

La Redazione24

,

lunedì 13 Settembre 2021.

Bonucci: “Ritrovare l’umiltà degli anni vincenti. Giovani, questa maglia è diversa”Il senatore bianconero alla vigilia dell’esordio in Champions a Malmoe: “C’è da lavorare sul campo e nella testa, molti compagni in azzurro sono più tranquilli ma se sono alla Juve è perché lo meritano. C’è un capitano che porta la fascia e uno che non la porta. Con Allegri rispetto e stima reciproci”

