Calcio, Under 17, 1^ giornata: Benevento vs Crotone 5-0

Il Crotone al primo turno ne esce sconfitto con una netta cinquina del Benevento

Benevento,

lunedì 13 Settembre 2021.

BENEVENTO: Esposito (30’st De Iulio); Di Martino, De Gennaro (30’st Zarrillo), Avolio, Galietti (1’st Panzarino), Marrone, Di Serio (30’st Vitale), Pengue (39’st Ballirano), Perlingeri (30’st Signorelli), Carriola, Francescotti (16’st Brugognone). All. Rocco

CROTONE: Gentile; Mauriello, Lupinacci (44’st Bianchi), Polimeni (44’st Valente), Pilato (27’st Russo), Da Mora, Scandale, Caligiuri, Elia, Salvatore (27’st Procopio), Scarcelli (15’st Aprile). All. Corrado

ARBITRO: Mascolo di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 32’pt e 23’st Perlingeri, 37’pt Di Serio, 8’st Avolio, 31’st Brugognone

AMMONITI: Di Martino e Galietti (B)

NOTE al 34’ rigore sbagliato da Elia (C)

