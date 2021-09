Djokovic, il Grande Slam va in frantumi: primo titolo per Medvedev in 3 set

La Redazione24

,

lunedì 13 Settembre 2021.

Djokovic, il Grande Slam va in frantumi: primo titolo per Medvedev in 3 setIl numero 1 al mondo si inchina al russo in 3 set e in poco più di due ore: 6-4 6-4 6-4! Medvedev vince il primo titolo Slam. Nole resta a quota 20, con Federer e Nadal

