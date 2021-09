I 57 anni di Gazidis, a.d. silenzioso che ha saputo conquistare il mondo Milan

I 57 anni di Gazidis, a.d. silenzioso che ha saputo conquistare il mondo MilanArrivato fra lo scetticismo dei tifosi, è stato abile a mettere in pratica la missione di Elliott rimettendo in marcia il Diavolo. Anche a livello commerciale. Anche oggi è al lavoro da New York, dove è in cura per un tumore continua […]

La Redazione24

,

lunedì 13 Settembre 2021.

I 57 anni di Gazidis, a.d. silenzioso che ha saputo conquistare il mondo MilanArrivato fra lo scetticismo dei tifosi, è stato abile a mettere in pratica la missione di Elliott rimettendo in marcia il Diavolo. Anche a livello commerciale. Anche oggi è al lavoro da New York, dove è in cura per un tumore

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA