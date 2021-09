Ibra, è il momento di lasciare il segno in Champions: caccia al gol più “vecchio”

lunedì 13 Settembre 2021.

Ibra, ora è il momento di lasciare il segno in Champions: caccia al gol più “vecchio”Con una rete Zlatan diventerebbe il giocatore più anziano a segnare in Coppa dei Campioni. E il più anziano a segnare col Milan in Europa. Scaroni: “Se restasse con noi potrebbe darci un grande apporto”

