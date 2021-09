Ibra, in gol dopo 175 giorni. E sui social mostra com’era il ginocchio

Ibra, in gol dopo 175 giorni. E sui social mostra com’era il ginocchioLo svedese non andava a segno da marzo. Ha segnato alla Lazio con le scarpe slacciate. San Siro in piedi al suo ingresso. Poi posta una foto (cruda) del ginocchio operato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 13 Settembre 2021.

