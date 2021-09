Inter, occhio a Vinicius e Benzema. Ma il Real dietro fa tanta fatica

Inter, occhio a Vinicius e Benzema. Ma il Real dietro fa tanta faticaIl nostro corrispondente da Madrid Filippo Maria Ricci commenta la vittoria per 5-2 del Real Madrid sul Celta Vigo, ultima sfida per la squadra di Ancelotti prima del debutto in Champions League, mercoledì alle 21 a San Siro contro l’Inter. continua a leggere […]

La Redazione24

,

lunedì 13 Settembre 2021.

Inter, occhio a Vinicius e Benzema. Ma il Real dietro fa tanta faticaIl nostro corrispondente da Madrid Filippo Maria Ricci commenta la vittoria per 5-2 del Real Madrid sul Celta Vigo, ultima sfida per la squadra di Ancelotti prima del debutto in Champions League, mercoledì alle 21 a San Siro contro l’Inter.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA