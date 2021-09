Juve, Chiesa e Bernardeschi non convocati per Malmoe

Juve, Chiesa e Bernardeschi non convocati per MalmoeL’attaccante, che era rientrato in anticipo dal ritiro azzurro a causa di un problema a un flessore, aveva saltato anche il match di sabato contro il Napoli. Guai a un ginocchio per l’esterno continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 13 Settembre 2021.

