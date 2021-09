Zlatan c’è e in difesa non si passa: il Milan è pronto per il Liverpool

La Redazione24

,

lunedì 13 Settembre 2021.

Zlatan c’è e in difesa non si passa: il Milan è pronto per il LiverpoolIl commento di Alessandra Gozzini sul successo per 2-0 del Milan sulla Lazio: dopo tre giornate di campionato i rossoneri restano a punteggio pieno.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

