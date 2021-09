Cagliari: salta la panchina di Semplici. In lista tre nomi per sostituirlo

Cagliari: salta la panchina di Semplici. In lista tre nomi per sostituirloSollevato il tecnico fiorentino, fatale il bilancio negativo dopo 3 giornate. In pole Lopez, Iachini e Mazzarri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 14 Settembre 2021.

Cagliari: salta la panchina di Semplici. In lista tre nomi per sostituirloSollevato il tecnico fiorentino, fatale il bilancio negativo dopo 3 giornate. In pole Lopez, Iachini e Mazzarri

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA