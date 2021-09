Juve, ecco come gioca il Malmoe, con l’ex milanista Tomasson in panchina

Juve, ecco come gioca il Malmoe, con l’ex milanista Tomasson in panchinaCon un mercato aggressivo grazie ai soldi delle coppe, sono tornati ad alto livello. Come negli anni ’70, quando arrivarono in finale di Coppa Campioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 14 Settembre 2021.

Juve, ecco come gioca il Malmoe, con l’ex milanista Tomasson in panchinaCon un mercato aggressivo grazie ai soldi delle coppe, sono tornati ad alto livello. Come negli anni ’70, quando arrivarono in finale di Coppa Campioni

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA