Kakà: "Anfield debutto ideale per il Milan. Se gioca come sa, ci divertiremo"L'ex rossonero è ottimista sulla gara di domani: "Il Milan ha in più del Liverpool un mix di giovani e giocatori di esperienza e tornerà in Champions con una fame diversa"

martedì 14 Settembre 2021.

Kakà: “Anfield debutto ideale per il Milan. Se gioca come sa, ci divertiremo”L’ex rossonero è ottimista sulla gara di domani: “Il Milan ha in più del Liverpool un mix di giovani e giocatori di esperienza e tornerà in Champions con una fame diversa”

