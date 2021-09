Klopp: “Il Milan di oggi, il migliore degli ultimi anni: sarà dura. Sacchi un maestro”

La Redazione24

martedì 14 Settembre 2021.

Klopp: “Il Milan di oggi, il migliore degli ultimi anni: sarà dura. Sacchi un maestro”Il tecnico degli inglesi: “Questo è in assoluto il gruppo più forte e titolato della Champions. Con i rossoneri sarà una grande sfida: difficile per noi e per loro. Non vedo l’ora”.

