La crisi della Juve comincia da lontano. Dopo due rivoluzioni, una restaurazione

La crisi della Juve comincia da lontano. Dopo due rivoluzioni, una restaurazioneLa responsabilità maggiore è della società: 3 allenatori in 3 anni, completamente diversi tra loro. Ma sa come si fa per risalire. Milan davanti all’Inter, che ha dovuto reinventarsi. Nella fantastica estate italiana, manca la Ferrari… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 14 Settembre 2021.

