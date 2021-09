Ecco l’Inter anti-Real: Bastoni in difesa, Calha a inventare e Lautaro in attacco

Ecco l’Inter anti-Real: Bastoni in difesa, Calha a inventare e Lautaro in attacco Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione dopo la rifinitura mattutina. Confermato il rientro del centrale azzurro, sulle corsie tocca a Darmian e Perisic. Davanti si va verso la formula collaudata, ma non sono escluse sorprese continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

mercoledì 15 Settembre 2021.

Ecco l’Inter anti-Real: Bastoni in difesa, Calha a inventare e Lautaro in attacco Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione dopo la rifinitura mattutina. Confermato il rientro del centrale azzurro, sulle corsie tocca a Darmian e Perisic. Davanti si va verso la formula collaudata, ma non sono escluse sorprese

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA