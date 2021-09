Inter-Real, tutto esaurito a San Siro: in 37mila per oltre 3 milioni di incasso

La Redazione24

,

mercoledì 15 Settembre 2021.

Inter-Real, tutto esaurito a San Siro: in 37mila per oltre 3 milioni di incasso Mercoledì sera i nerazzurri all’esordio in Champions non saranno soli: compatibilmente con le regole di capienza fissate al 50%, Inzaghi avrà la spinta del pubblico

