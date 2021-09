Inter, senti Milito: “Al Real si può fare male. E credo nel bis scudetto”

Inter, senti Milito: “Al Real si può fare male. E credo nel bis scudetto”Il Principe in Gazzetta prima della supersfida Champions: “Lautaro è cresciuto tanto ma ha ancora margini di miglioramento, la sua forza è nella testa. Lukaku? Non si promette ciò che non si può mantenere…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 15 Settembre 2021.

