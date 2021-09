Torna il Festival dello Sport: la conferenza di presentazione in DIRETTA

Torna il Festival dello Sport: la conferenza di presentazione in DIRETTAUn simbolo di ripartenza e di ritorno alla normalità. Il Festival dello Sport torna a Trento dal 7 al 10 ottobre 2021, per la sua quarta edizione. Quattro giorni di eventi live, talk show, dibattiti e camp in giro per la città, come nella miglior […]

La Redazione24

,

mercoledì 15 Settembre 2021.

Torna il Festival dello Sport: la conferenza di presentazione in DIRETTAUn simbolo di ripartenza e di ritorno alla normalità. Il Festival dello Sport torna a Trento dal 7 al 10 ottobre 2021, per la sua quarta edizione. Quattro giorni di eventi live, talk show, dibattiti e camp in giro per la città, come nella miglior tradizione del Festival organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing. Segui la conferenza stampa di presentazione in diretta

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA