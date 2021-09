Ibra sfida anche il tendine d’Achille: al lavoro per esserci contro la Juve

La Redazione24

,

giovedì 16 Settembre 2021.

Ibra sfida anche il tendine d’Achille: al lavoro per esserci contro la JuveDopo essere stato costretto a saltare il Liverpool per l’infiammazione tendinea alla gamba sinistra, Zlatan verrà monitorato giorno per giorno. Il problema è subdolo, ma se non sente dolore Zlatan ci sarà

