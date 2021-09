Il Liverpool e quel rigore parato: Maignan sulle orme di Dida

Il Liverpool e quel rigore parato: Maignan sulle orme di DidaNella gara persa ad Anfield per 3-2 dal Milan contro il Liverpool si è messo in mostra soprattutto il portiere rossonero, Mike Maignan. Prima di lui, l’ultimo milanista a parare un rigore in Champions League era stato Nelson Dida, nella finale del 2005, proprio contro […]

La Redazione24

,

giovedì 16 Settembre 2021.

Il Liverpool e quel rigore parato: Maignan sulle orme di DidaNella gara persa ad Anfield per 3-2 dal Milan contro il Liverpool si è messo in mostra soprattutto il portiere rossonero, Mike Maignan. Prima di lui, l’ultimo milanista a parare un rigore in Champions League era stato Nelson Dida, nella finale del 2005, proprio contro gli stessi Reds

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA