Iniziato l’anno scolastico all’Istituto Filottete di Cirò Marina, gli auguri dell’amministrazione comunale

La nota dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Virginia Marasco

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 16 Settembre 2021.

Ieri mattina apertura delle scuole del I.C. Filottete, insieme al dirigente Dilillo e a tutto il personale scolastico, io come assessore alla Pubblica Istruzione e l’assessore Alfí alle politiche giovanili e la consigliera Larocca, abbiamo portato il saluto e l’augurio di un buon inizio, del sindaco Sergio Ferrari!!

Con i dirigenti stiamo lavorando in sintonia e in un’ottica di collaborazione fattiva e operativa da qualche mese per garantire una scuola sicura e pronta. A breve sicuramente vi daremo altre informazioni sugli sviluppi dei servizi riguardanti vari settori dalla mensa, assistenza, ecc.

A tutti i bambini dell’infanzia e delle prime, l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina ha voluto regalare un momento di accoglienza con Bing, la principessa e tanti palloncini in dono agli alunni:”Il primo giorno di scuola è un nuovo inizio.

Non avere paura di quello che sarà, concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico.Ognuno di voi sa far bene qualcosa, ha qualcosa da offrire. Avete la responsabilità di scoprirlo… ciò che oggi imparate a scuola, domani sarà decisivo per le sfide che ci riserva il futuro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA