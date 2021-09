Rebic e Diaz illudono, Henderson spegne i sogni rossoneri: lo spettacolo di Anfield

Rebic e Diaz illudono, Henderson spegne i sogni rossoneri: lo spettacolo di AnfieldIl Milan inizia con una sconfitta il suo percorso in Champions League. Ad Anfield trionfa il Liverpool per 3-2 al termine di una partita spettacolare. Per i Reds l’autorete di Tomori e i gol di Salah ed Henderson, per i rossoneri reti di […]

La Redazione24

,

giovedì 16 Settembre 2021.

Rebic e Diaz illudono, Henderson spegne i sogni rossoneri: lo spettacolo di AnfieldIl Milan inizia con una sconfitta il suo percorso in Champions League. Ad Anfield trionfa il Liverpool per 3-2 al termine di una partita spettacolare. Per i Reds l’autorete di Tomori e i gol di Salah ed Henderson, per i rossoneri reti di Rebic e Brahim Di

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA