Strakosha da non credere: l’autogol che condanna la Lazio

La Redazione24

giovedì 16 Settembre 2021.

Strakosha da non credere: l’autogol che condanna la LazioInizia in modo amaro l’Europa League della Lazio: in casa del Galatasaray decide questa papera del portiere Thomas Strakosha

