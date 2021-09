Zaccheroni “legge” il big match: “Juve, affidati a Dybala. Milan, la forza del gioco”

La Redazione24

,

giovedì 16 Settembre 2021.

Zaccheroni “legge” il big match: “Juve, affidati a Dybala. Milan, la forza del gioco”Il tecnico, doppio ex, inquadra il big match di domenica: “Bianconeri in ritardo, e finché non troveranno la quadra a centrocampo sono destinati a soffrire. Pioli ha avuto il coraggio di cambiare una squadra già vincente, complimenti”

